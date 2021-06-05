دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي شخص مصرعه، السبت، بعد أن دهسه أحد قطارات مشروع قطار الحرمين السريع بالمملكة العربية السعودية، السبت.

وقالت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات، المٌشغلة لمشروع قطار الحرمين، إنه في التاسعة وخمس دقائق من صباح اليوم، صدم قطار شخصًا كان يتواجد على القضبان "بطريقة غير نظامية".

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته قناة "الإخبارية" الرسمية، أن الحادث وقع على بعد 4 كيلومترات من محطة مكة المكرمة.

وأعربت الشركة عن أسفها لوقوع الحادث مثلما اعتذرت عن تسبب الحادث في تأخر مواعيد حركة القطارات، مٌشيرة إلى أنه تم استئنافها.

وحذر مٌشغل مشروع قطار الحرمين السريع في الوقت نفسه من الاقتراب من حرم الخط الحديدي.