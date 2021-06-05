دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الإعلامي المصري، عمرو أديب، السبت، على الحجز على أموال الممثل، محمد رمضان، مشيرا إلى أن الأخير لا بد أنه قد ارتكب "مصيبة" حتى يصدر مثل هذا القرار.

وقال أديب في البرنامج الذي يقدمه (الحكاية) عن الحجر على أموال محمد رمضان: "البلد ما بتحطش إيدها على فلوس حد والبنوك المصرية بنوك محترمة وآمنة".

وتابع الإعلامي المصري قائلا: "مش حتقوم الصبح في يوم تلقى... إلا لو انت عامل مصيبة، إلا لو انت متهرب من الضرايب، إلا لو انت زي الباشا عليك فلوس وما دفعتهاش وواكل حق الناس".

وأضاف أديب قائلا: "هي دي الحالة، غير كدة، الدولة المصرية غنية عن فلوسكم، مش عايزة فلوسكم، ما بتحطش إيدها على فلوسكم ولا تمس فلوسكم، هذه البنوك المصرية على مدى مئات السنين مفيش حد فلوسو راحت مفيش حد فلوسو ضاعت، مفيش حد صحي يشرب القهوة زي الأستاذ امحمد كدة وقالولو معليش البلد خدت فلوسك فانت قلت إيه: بلدي وأديكو الفلوس ولحم كتافها من خيري واحنا صعايدة وفلاحين منشيل فلوسنا وقد الي منحطو في البنك منحطو في البيت".

ووصف الإعلامي المصري أن حديث محمد رمضان عما يفعله الصعايدة والفلاحين "جديد عليه"، وأصر على نذره إن ربح الدعوة القضائية التي رفعها ضده بأن يتبرع بضعف المبلغ لمستشفى أبو الريش.