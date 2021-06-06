الجيش العراقي يُعلن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد

أتلانتاـ الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الجيش العراقي أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين حلقتا فوق القاعدة في محافظة الأنبارصباح الأحد، وفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة.

وتضم قاعدة عين الأسد قوات عراقية وأمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي لمكافحة داعش، وقد كانت أحد أهداف الصواريخ الإيرانية التي هاجمت القوات الأمريكية في يناير/كانون ثاني من عام 2020.

وقال المتحدث باسم التحالف، واين ماروتو، في وقت متأخر من السبت في تغريدة حول حادثة منفصلة في بغداد: "هوجم مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، عبر صاروخ سقط بالقرب من المبنى دون أن يسفر عن ذلك خسائر في الأرواح أو أضرار أخرى".

وأضاف ماروتو في تغريدة أخرى: "كل هجوم على الحكومة العراقية أو إقليم كردستان أو قوات التحالف يقوض سلطات مؤسسات الدولة العراقية، وحكم القانون والسيادة الوطنية العراقية"، حسب قوله.

ولا تزال هوية الجهة التي أطلقت الطائرتين المسيرتين مجهولة وكذلك بخصوص مطلقي الصاروخ قرب المركز.