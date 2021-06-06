دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، الناشطة الفلسطينية منى الكرد من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس، بتهمة "المشاركة بأعمال شغب وعنف"، حسب بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية، في حين أكد شقيقها خبر اعتقالها وتم توثيق الأمر بمقطع فيديو أظهر لحظات إلقاء القبض عليها.

وقال شقيق منى الكرد الأصغر منها سنا، محمود، لـCNN إن عددا من عناصر الشرطة والمخابرات طرقوا باب المنزل بـ"عنف" حتى فتح لهم.

وأكد أن الشرطة اعتقلت شقيقته بعد ذلك وكانت تبحث عن شقيقه الأكبر، محمد، لكنها لم تجده في المنزل عند قدومها.

من جانبه، أكد محامي الكرد لـCNN أن التهم الموجهة لها تتعلق بـ"تهديد السلم الأهلي"، في حين ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان باللغة العربية تلقت CNN نسخة منه، أن أسباب الاعتقال هي مشاركة الكرد بأعمال "شغب وعنف" وكشفت عن تحويلها للتحقيق.

ويأتي اعتقال الكرد بعد يوم من الإفراج عن مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية في القدس، جيفارا البديري، بعد أن اعتُقلت بتهمة الاعتداء على مجندة وهو ما نفته بعد خروجها.

وفي وقت لاحق، أطلقت الشرطة الإسرائيلية سراح منى الكرد بعد ساعات من اعتقالها والتحقيق معها.

يذكر أن الناشطة الفلسطينية منى الكرد كانت من أبرز الرافضين لقرار إخلاء حي الشيخ جراح في القدس والذي أشعل نزاعا مسلحا بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية استمر لـ11 يوما.

* ملاحظة المحرر: تم تعديل القصة بإضافة نبأ إطلاق سراح منى الكرد بعد اعتقالها بساعات.