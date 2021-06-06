نتنياهو: نرفض حكومة الخداع وسنسقطها سريعًا

القدس (CNN)-- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بأنه وحزبه الليكود يعارضان تشكيل ما وصفها بـ"حكومة خداع" و"سوف يسقطونها سريعًا جدًا"، وذلك في كلمته في بداية اجتماع حزب الليكود.

وقال نتنياهو: "نحن نشهد أكبر عملية تزوير في تاريخ البلاد. لهذا السبب يشعر الناس بالغش وهم محقون في ذلك. لا يمكن إغلاق أفواههم ولا ينبغي حظر حسابات فيسبوك وتويتر لمجرد إسكات الانتقاد ضد هذه الحكومة الاحتيالية".

وأضاف نتنياهو: "نحن، أنا وأصدقائي في الليكود، سنعارض بشدة تشكيل حكومة الخداع والاستسلام الخطيرة هذه، وإذا تم تأسيسها فسوف نسقطها سريعًا جدًا".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد يوم من تحذير رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من "خطاب عنيف وتحريضي" مع التركيز على الشبكات الاجتماعية، قبيل الإطاحة المتوقعة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية.

وندد نتنياهو بكل "التحريض والعنف من جميع الجهات"، لكنه أضاف: "منذ فترة طويلة يتم الصراخ علينا بصرخات مروعة بما في ذلك دعوات صريحة لقتلي وعائلتي، والخطاب العام والإعلامي كان صامتًا".

وكان ائتلاف من الأحزاب السياسية الإسرائيلية أعلن، الأربعاء الماضي، عن موافقته على صفقة لتشكيل حكومة جديدة، مما يمهد الطريق لخروج نتنياهو بعد أن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة. وأبلغ يائير لابيد زعيم الحزب الوسطي "يش عتيد" (هناك مستقبل)، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه تمكن من تشكيل ائتلاف قبل أقل من ساعة من الموعد النهائي لمنتصف الليل.

ويجب أن يمر اتفاق الائتلاف الآن بتصويت الثقة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، قبل أداء الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء اليمين. ويوم الاثنين الموافق 14 يونيو/حزيران الجاري هو الموعد النهائي لتقديم الائتلاف إلى الكنيست.