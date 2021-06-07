حماس تهدد بقصف إسرائيل وتطالب الوسطاء بـ"لجمها": لسنا هواة حروب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت حركة "حماس" الفلسطينية، الاثنين، إسرائيل من أن تقترب "مسيرة الأعلام"، المقررة الخميس المقبل، من القدس والمسجد الأقصى، وطالبت الوسطاء الذين شاركوا في التوصل إلى الهدنة بـ"لجم" إسرائيل، مهددة باستهداف إسرائيل بالصواريخ مجددًا.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، في كلمة له بمؤتمر "المجتمع المدني والعمل الأهلي لدعم المقاومة ونصرة القدس" في غزة، إن "العدو يحاول أن يجسد وقائع جديدة بإعلانه عن مسيرة أعلام جديدة وبتصعيد في حي الشيخ جراح".

وأضاف الحية: "نقول للوسطاء بشكل واضح، إنه آن الأوان للجم هذا الاحتلال، وإلا فالصواعق ما زالت قائمة". وتابع بالقول: "نحذر الاحتلال والوسطاء وكل العالم من اقتراب مسيرة الأعلام من القدس والأقصى"، معربًا عن أمله في أن "تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون يوم الخميس مثل يوم 11 مايو"، في إشارة إلى استهداف إسرائيل بالصواريخ.

وأوضح الحية أن حماس لا تسعى للحرب، قائلًا: "نحن لسنا هواة حروب، ولكنا هواة حرية واستقرار، نريد العيش بأمان واستقرار على أرضنا وفي دولتنا". وأضاف: "نقول للاحتلال لن تنجح ولن نقبل أن ندفع ثمنين، ثمن عدوانك وثمن اختلافك السياسي".