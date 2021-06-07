دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مفتي المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن "وضع مصباح على منارة المسجد لبيان أن الصلاة قد أقيمت لا أصل له في الشرع، وهو من البدع"، على حد قوله.

تعليق المفتي جاء ردًا على سؤال حول مدى جواز وضع مصباح فوق منارة المسجد لبيان أن الصلاة قد أقيمت بدلا عن السماعات.

وأضاف المفتى أن "وضع مثل هذا المصباح على منارة المسجد ، لبيان أن الصلاة قد أقيمت لا أصل له في الشرع... وهذا من البدع".

ورأى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن من كان حريصًا على الصلاة سيأتي مع الأذان، أو على الأقل عند سماع الإقامة، و"وعلى من وضعه (المصباح)، إزالته حتى لا يلحقه إثمه وإثم من عمل به".

ويأتي ذلك بعد حالة من الجدل في السعودية، بعد قرار وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، الإثنين، بقصر استخدام مكبرات الصوت في المساجد على الأذان والإقامة، الذي أشار إلى أن ذلك "جاء نتيجة شكاوى من يسكنون بجوار المساجد"، حسب تصريحات أدلى بها خلال حوار له مع قناة الإخبارية الرسمية السعودية.