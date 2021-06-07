دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقبّت السفارة الأمريكية في اليمن على التقارير المتداولة عن قيام جماعة الحوثي باستهداف محطة وقود في مأرب بصاروخ باليستي خلّف عشرات القتلى والجرحى.

رسالة من القائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي بخصوص الهجمات الحوثية في مأرب. https://t.co/5EboJOo0pX

وقالت كاثي ويستلي، القائمة بأعمال السفير في بيان نسر على صفحة السفارة الرسمية بتويتر: "نشعر بالصدمة المروعة من التقارير التي تفيد بأن الحوثيين استخدموا صاروخا بليستيا لتدمير محطة وقود في مأرب والتي تسببت بقتل وجرح مدنيين.."

وأضافت ويستلي في البيان: "بحسب ما ورد، استخدم الحوثيون بعد ذلك طائرة بدون طيار لمهاجمة طاقم سيارة إسعاف قادم لمساعدة الجرحى، يجب أن ينتهي هذا العنف اللاإنساني، تدعو الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين إلى الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل إحلال السلام في اليمن".

أنباء مروعة عن انفجارات في محطة بترول في مأرب خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. يجب على الحوثيين إيقاف هجومهم في مأرب والانخراط بجدية مع الأمم المتحدة. الاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني من شأنه أن يمنع مثل هذه الخسائر المأساوية ويسمح بالعمل الإنساني.

من جهته نشر السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون، تغريدة قال فيها: "أنباء مروعة عن انفجارات في محطة بترول في مأرب خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. يجب على الحوثيين إيقاف هجومهم في مأرب والانخراط بجدية مع الأمم المتحدة. الاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني من شأنه أن يمنع مثل هذه الخسائر المأساوية ويسمح بالعمل الإنساني".

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف صاروخي لمحطة وقود في مدينة مأرب إلى 21 شخصًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي نقلت عن مصدر طبي قوله إن "من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران باستهدافها أمس لمحطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ بالستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام) والطفل حسان الحبيشي ( 10 أعوام)".