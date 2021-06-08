داخلية الكويت ترد على ما يتم تداوله بقضية طعن فتاة عشرينية لوالدتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، على ما يتم تداوله بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية اقدام فتاة في العشرينيات من عمرها على طعن والدتها، مؤكدة عدم صحة ذلك.

لاصحة لما تم تداوله عن فتاه كويتية في العشرينات تطعن والدتها حيث افادت المصابة انها سقطت على آله حاده والجرح بسيط ولا ترغب بتسجيل قضيه

جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "لا صحة لما تم تداوله عن فتاه كويتية في العشرينات تطعن والدته، حيث افادت المصابة انها سقطت على آله حاده والجرح بسيط ولا ترغب بتسجيل قضية".

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع اطراف المشاجرة التي وقعت في منطقة الروضة والتي اقدم احدهم على محاولة دهس احد الأطرف، وتم تسجيل قضية رقم 2021/7 جنايات الروضة (شروع بالقتل و اعتداء بالضرب ) https://t.co/oO4uDeALwQ

وفي سياق منفصل كانت الداخلية الكويتية قد نشرت صورة من مقطع فيديو متداول حول مشاجرة ومحاولات دهس في منطقة الروضة مؤكدة على ضبط جميع الأطراف.

وقالت الداخلية في تعليق على صورة المشاجرة: "تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع اطراف المشاجرة التي وقعت في منطقة الروضة والتي اقدم احدهم على محاولة دهس احد الأطراف، وتم تسجيل قضية رقم 2021/7 جنايات الروضة (شروع بالقتل و اعتداء بالضرب)".