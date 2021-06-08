دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصا يقوم بالاعتداء على 3 عناصر من أفراد الأمن بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام.

المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، عقّب في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال إن "الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بالاعتداء بآلة حادة على (3) من أفراد الحراسات الأمنية المدنية، بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام".

وأضاف المتحدث الأمني أن الاعتداء وقع "بعد منعهم (عناصر الحراسة الأمنية المدنية) والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ’كوفيد – 19‘".

وتابع المتحدث الأمني أن أفراد الحراسة الأمنية المدنية "هم بصحة جيدة - ولله الحمد"، لافتا إلى أنه "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".