إسرائيل تقصف سوريا.. وسماع دوي انفجارات في دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرضت العاصمة السورية دمشق لقصف إسرائيلي جديد، الثلاثاء، حسبما أعلن وكالة الأنباء السورية الرسمية والتي أكدت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الإسرائيلي.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق بعد دقائق من إعلان وكالة الأنباء السورية تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية.

وذكرت الوكالة السورية أن القصف الإسرائيلي كان مصدره الأجواء اللبنانية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونشرت سانا مقطع فيديو قالت إنه لتصدي الدفاعات الجوية السورية لما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي" على دمشق.