داخلية البحرين تكشف تفاصيل وفاة سجين بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قدمت وزارة الداخلية البحرينية، الأربعاء، تفاصيل إضافية حول وفاة أحد النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بسبب مضاعفات فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وقالت الداخلية البحرينية في بيان: "توفي صباح اليوم (الأربعاء) بمجمع السلمانية الطبي، النزيل حسين أحمد عيسى بركات ’48 عاما‘ حيث كان من ضمن الحالات القائمة لفيروس كورونا، والذي تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا ’جرعتين‘ خلال شهري فبراير ومارس 2021".

وتابعت الداخلية في بيانها: "بعد أن تم اكتشاف إصابته، تم تحويله بتاريخ 29 مايو 2021 إلى مجمع السلمانية الطبي، حيث قرر الفريق الطبي المعالج، وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي ورفع كفاءة الجهاز لأعلى مستوي، وظلت حالته الصحية غير مستقرة حتى فارق الحياة صباح اليوم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وقد تم إخطار النيابة العامة".

وأضافت: "يشير الملف الطبي للمذكور إلى أنه كان يتلقى رعاية صحية متكاملة ويحصل على أدويته بشكل منتظم، وحصل على 15 مراجعة طبية اعتيادية بعيادة مركز الإصلاح والتأهيل، منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى تلقيه خدمة الاتصال المرئي والهاتفي وفق ما يحدده قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية".

وأشارت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أن "كل هذه الإجراءات موثقة، وتم اتخاذها في إطار الالتزام بتوفير رعاية صحية متكاملة لكافة النزلاء ، معربة عن خالص العزاء والمواساة لأهل النزيل".