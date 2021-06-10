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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال نائب قائد الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، إن سفينة مدمرة تابعة للبحرية الإيرانية ترافقها سفينة لوجستية وصلت إلى المحيط الأطلنطي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال سياري إن هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها إيران من الوصول إلى المحيط الأطلنطي باستخدام سفن حربية دون الرسوم في أي موانئ دولية. وأضاف أن السفن أبحرت قبل أكثر من شهر من ميناء بندر عباس في إيران.

وتراقب الولايات المتحدة السفن، ومنها المدمرة "سهند" والسفينة اللوجستية "مكران"، فيما يعمل مجتمع الاستخبارات على تقييم نوايا إيران.

وقال سياري إن "الأسطول البحري الاستراتيجي 77 التابع للبحرية والمكون من مدمرة "سهند" وسفينة "مكران" موجود في المحيط الأطلنطي لأول مرة لإثبات قدرات إيران في المجال البحري".

وتكشف صور الأقمار الصناعية أن أحدها يحمل نوعًا من القوارب الصغيرة سريعة الهجوم التي استخدمتها إيران لمضايقة السفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. ومع ذلك، قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN الأسبوع الماضي إنه من غير الواضح ما إذا كانت السفن تحمل أي أسلحة.

ولم تذكر طهران إلى أين تتجه السفن، لكنها ربما تتجه إلى فنزويلا، التي تخضع لعقوبات أمريكية، لكنها شريك تجاري مهم لإيران.

وقال سياري، بحسب وكالة أنباء إرنا، "إن الإبحار في المياه الدولية، حق مشروع لبحرية الجيش الإيراني الاستراتيجية، ونحن سنواصل هذا المسار بكل قوة واقتدار".

واعتبر سياري أن "الإبحار في المياه الدولية حق مشروع للبحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، وسنواصل هذا المسار بكل قوة وقوة".

كررت إيران نيتها إرسال سفن حربية تابعة للبحرية إلى المحيط الأطلنطي خلال السنوات القليلة الماضية.

في عامي 2018 و2019، أصدر مسؤولو البحرية الإيرانية تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية حول خطط لإرسال "سهند" إلى المحيط الأطلنطي، لكن الخطط لم تتحقق أبدًا.