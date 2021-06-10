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الولايات المتحدة تعلن مكافأة لمن يقدم معلومات عن الهجمات على بعثاتها الدبلوماسية بالعراق

الشرق الأوسط
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قوات مكافحة الإرهاب العراقية تقف لحراسة السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد في 2 يناير 2020
Credit: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن مكافأة لمن يقدم معلومات عن المتورطين في الهجمات على البعثات الدبلوماسية الأمريكية بالعراق.

وتقدر قيمة المكافأة المطروحة بنحو 3 ملايين دولار، حسب تغريدة للحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة": "يا أهل العراق الأوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين".

وأضاف البرنامج: "تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية".

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