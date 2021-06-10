دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن مكافأة لمن يقدم معلومات عن المتورطين في الهجمات على البعثات الدبلوماسية الأمريكية بالعراق.

وتقدر قيمة المكافأة المطروحة بنحو 3 ملايين دولار، حسب تغريدة للحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة": "يا أهل العراق الأوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين".

يا أهل #العراق الاوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين. تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. راسلونا نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال https://t.co/kAf66O4VYG

وأضاف البرنامج: "تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية".