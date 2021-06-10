مقارنة بين سلاح الجو السوداني ونظيره الأثيوبي وفق إحصائية 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نرصد لكم مقارنة سريعة بالأرقام بين سلاح الجو السوداني ونظيره الإثيوبي، متضمناً ذلك أعداد الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات النقل والمطارات الصالحة للخدمة، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2021.

التصنيف العالمي

بداية من حيث التصنيف العالمي يحتل الجيش السوداني المرتبة الـ77 عالميًا، بينما يحتل نظيره الإثيوبي المرتبة 60 عالميًا من بين 140 دولة في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2021.

عدد الطائرات

يمتلك الجيش السوداني 190 طائرة حربية متنوعة، مقابل 92 طائرة حربية لدى نظيره الإثيوبي.

الطائرات المقاتلة والهجومية

لدى سلاح الجو السوداني 45 مقاتلة، و38 طائرة هجومية، في فارق كبير على نظيره الإثيوبي الذي يمتلك 24 طائرة مقاتلة فقط.

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طائرات الشحن والتدريب

يمتلك سلاح الجو السوداني 22 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 12 طائرة تدريب، بينما يمتلك نظيره الإثيوبي 9 طائرات شحن عسكري و26 طائرة تدريب.

سلاح المروحيات

لدى سلاح الجو السوداني 73 مروحية عسكرية منها 43 مروحية هجومية، مقابل 33 مروحية عسكرية منها 8 مروحيات هجومية فقط لدى الجيش الإثيوبي.

عدد المطارات

تتفوق السودان أيضاً في هذا الجانب بامتلاكها 74 مطارا صالحاً للخدمة مقابل 57 مطارا صالحاً للخدمة لدى أثيوبيا.

ميزانية الدفاع

الفارق أيضاً كبير جدًا في هذا الجانب لصالح السودان إذ تصل ميزانية دفاع جيشها إلى 4 مليارات دولار مقابل 520 مليون دولار فقط ميزانية الدفاع الإثيوبية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دورًا كبيرًا في تحديد قدرات الجيوش وليس العدد فقط.