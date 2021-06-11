دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل 8 مدنيين وجُرح 27 آخرين، مساء الخميس، جراء قصف لجماعة الحوثيين في اليمن على مدينة مأرب (شمال شرقي العاصمة صنعاء)، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ونقلت "سبأ" عن مصادر محلية وطبية في محافظة مأرب حديثها عن "سقوط 8 شهداء و27 جريحاً من المدنيين في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيًا، على مدينة مأرب".

وأوضحت المصادر لوكالة سبأ، أن مدينة مأرب تعرضت لـ"قصف متتالي بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا".

وقالت الوكالة إن عدد الضحايا "مرشح للزيادة"، و"بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف، فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف، منها سيارتان تضررتا بشكل كلي".

من جانبه، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن "دماء الأبرياء في أحداث متوالية وحرق الأسر والأطفال بصواريخ ومفخخات المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي بقدر تعميق الجراح وآلام شعبنا من قبل تلك المليشيات التي دمرت مقدرات الدولة وشرخت النسيج الاجتماعي وهجرت أبنائها".

وأضاف هادي إنه جماعة الحوثيين تواصل "تصعيدها وحصدها للأرواح الآمنة والبريئة غير مكترثة بأي جهود لحقن الدماء اليمنية"، بحسب "سبأ".

ويأتي الهجوم بعد قصف مماثل استهدف محطة وقود في مأرب مطلع الأسبوع الجاري، راح ضحيته 21 شخصًا، وفق إحصاء لوكالة الأنباء اليمنية.