نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- استعادت إيران حقوق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بعد دفع الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للخروج من قائمة التعليق.

فقدت البلاد حقها في التصويت في الجمعية العامة في يناير/ كانون الثاني، لأنها كانت مدينة بأكثر من 65 مليون دولار من مستحقات الأمم المتحدة على مدى العامين الماضيين.

وقدم أعضاء من وزارة الخارجية الإيرانية اقتراحًا إلى الأمم المتحدة لاستخدام الأموال من عائدات النفط التي تم تجميدها في البنوك الكورية الجنوبية لسداد متأخراتهم، ثم طلبت الأمم المتحدة إذنًا من وزارة الخزانة الأمريكية لمتابعة طلب إيران، وفقًا لوكالة رويترز.

الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "التصريح صدر مؤخرًا، وتم تمهيد عملية سحب رسوم العضوية من حساب إيران في البنوك الكورية وتحويلها إلى حساب الأمم المتحدة في سيول، وسيتم سداد هذه الدفعة قريبًا".

وتم تجميد 20 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني في دول، من بينها كوريا الجنوبية والصين والعراق، بعد عقوبات 2018 التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكتب سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت رافانتشي على تويتر يوم الجمعة: "العقوبات الأمريكية غير القانونية لم تحرم شعبنا من الدواء فحسب، بل منعت إيران أيضًا من سداد مستحقاتنا المتأخرة للأمم المتحدة. بعد أكثر من 6 أشهر من العمل عليها، أعلنت الأمم المتحدة اليوم أنها تلقت الأموال".