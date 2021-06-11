دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش العراقي الجمعة إحباط عملية جديدة لاستهداف قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد.

وقال يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إن مفارز لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية ضبطت 4 صواريخ من نوع كاتيوشا كانت مخبأة في بساتين بمحافظة ديالي المحاذية لمحافظة صلاح الدين.

وأضاف رسول، الذي نشر صورًا للصواريخ عبر حسابه في تويتر، أنها "كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية" الأكبر في العراق.

وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط اربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع اربع منصات مخبأة في احد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين، كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية. https://t.co/ZbqwYTBtrv

وتتعرض قاعدة بلد، التي تضم قوات أمريكية، للقصف الصاروخي من آن آخر من جانب مجموعات مسلحة مجهولة.