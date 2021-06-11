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الجيش العراقي يعلن إحباط عملية جديدة لاستهداف قاعدة بلد الجوية

الشرق الأوسط
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إحدى الطائرتين المقاتلتين F-16 اللتين تم تسليمهما من الولايات المتحدة على مدرج المطار في قاعدة بلد الجوية العراقية في 20 يوليو 2015
Credit: SABAH ARAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش العراقي الجمعة إحباط عملية جديدة لاستهداف قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد.

وقال يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إن مفارز لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية ضبطت 4 صواريخ من نوع كاتيوشا كانت مخبأة في بساتين بمحافظة ديالي المحاذية لمحافظة صلاح الدين.

وأضاف رسول، الذي نشر صورًا للصواريخ عبر حسابه في تويتر، أنها "كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية" الأكبر في العراق.

وتتعرض قاعدة بلد، التي تضم قوات أمريكية، للقصف الصاروخي من آن آخر من جانب مجموعات مسلحة مجهولة.

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