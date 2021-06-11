بينيت: أمامنا تحديات وآمال معقودة علينا لنعيد الاستقرار لإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال نفتالي بينيت، الذي يرأس الحكومة الإسرائيلية الجديدة المزمع أنها تؤدي القسم الدستوري، الأحد، إن هناك تحديات وآمال معقودة لإعادة الاستقرار إلى إسرائيل.

جاء ذلك في مقال كتبه بينيت في صحيفة "يسرائيل هايوم" ونقلتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الرسمية، حيث قال: "تحديات كبيرة تقف امامنا، وآمال المواطنين معقودة علينا لنعيد الاستقرار الى الدولة ونجعل الدولة في خدمة الجمهور".

وذكر تقرير الهيئة الإسرائيلية: "قبل أداء الحكومة الجديدة تصريح الولاء بيومين تعهد (بينيت) بأن تعمل الحكومة من اجل كل الجمهور من متدينين وعلمانيين يهود وعرب انطلاقا من الشراكة والمسؤولية الوطنية. معربا عن امله في ان تفلح الحكومة برئاسته في مهمتها".

على الجانب الآخر نقلت الهيئة "توقع النائب الليكودي، دافيد بيتان، الا تصمد الحكومة الجديدة أكثر من سنة وادعى بأن مصدرا كبيرا فيها يشاركه الرأي ".

ولفت التقرير إلى أنه "يتعين على جميع رؤساء الأحزاب المنضمة الى الحكومة توقيع الاتفاقات الائتلافية وعرضها على الملأ حتى عصر اليوم قبل دخول حرمة السبت".