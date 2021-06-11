فيديو

ناصر الشثري يتصدر غوغل السعودية بعد إعلان وفاته.. ومدير مكتب محمد بن سلمان ينعاه

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
صورة أرشيفية لمدخل الديوان الملكي السعودي
Credit: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر المستشار بالديوان الملكي السعودي، ناصر الشثري، قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك بحث غوغل في السعودية، صباح الجمعة، وذلك بعد إعلام الديوان الملكي وفاته.

بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "معالي الوالد الشيخ ناصر الشثري.. قامةٌ من الرجال.. منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة.. نبيلٌ صادقٌ كريم.. سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه.. اللهم يا كريم تقبله برحمتك.. واغفر له وأكرم نُزله واجمعه بالصالحين في جنات النعيم عزائي لأسرته وذويه إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على خبر وفاة الشثري بتغريدة قال فيها: "رحم الله الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتانا وموتاكم وصبّر أهله.. أقدم خالص التعازي لأبنائه وأسرته الكريمة".

أما الأمير سطام بن خالد آل سعود فقال في تغريدة: " رحم الله معالي المستشار الشيخ ناصر الشثري وعظم الله أجرنا جميعاً في وفاة الشيخ الجليل الذي خدم دينه ووطنه وولاة أمره طوال حياته، الله يرحمه ويغفره له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات على وفاة الشثري:

شاهد أيضاً
محادثات لبيع 1٪ من أرامكو السعودية لمستثمر أجنبي كبير.. من الدول المرشحة؟
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.