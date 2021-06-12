"لازالت الأمور غير مستقرة".. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الإعلامي المصري رامي رضوان عن آخر التطورات الصحية لحالة حماته الفنّانة دلال عبد العزيز، قائلاً: "لازالت الأمور غير مستقرة"، وذلك رداً على "آلاف الرسائل" التي وردته للاطمئنان عليها.

وأضاف رضوان في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "دعاء حضراتكم يساندنا جميعاً، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريباً يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل."

وكانت زوجته الفنّانة دنيا سمير غانم قد تحدثت لأوّل مرة منذ أيام عن الوضع الصحي لوالدتها بعد وفاة والدها، قائلةً إنها في العناية المركزة ولا تعرف شيئا عن وفاة زوجها: "حالتها لسه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده"، وتوجهت بالشكر لمحبي العائلة ودعواتهم التي تساعدهم في مواجهة حالة الحزن التي يعيشونها.

وفارق الفنّان سمير غانم الحياة في 20 مايو/ أيار الفائت، بعد صراعٍ مع المرض، ونفى صهره الفنّان حسن الرداد أن يكون سبب الوفاة فيروس "كوفيد 19" الذي أصابه مع زوجته أواخر نيسان/ أبريل.