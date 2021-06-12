السيسي يغرد بصورة مع محمد بن سلمان في شرم الشيخ ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء جمعهما في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء.

سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي https://t.co/ZsSoKKFF5J

جاء ذلك في تغريدة نشرها السيسي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق على الصورة: "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.."

وتابع السيسي بتغريدته قائلا: "أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

لقاء ودي في #شرم_الشيخ يجمع سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي. https://t.co/Uj8HrU7EAw

من جهته نشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الصورة ذاتها على صفحته الرسمية بتويتر بتعليق قال فيه: "لقاء ودي في شرم الشيخ يجمع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".