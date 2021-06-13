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نشر الأحد ، 13 يونيو / حزيران 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، سحب الاعتماد الممنوح لقناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية بالجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، قوله إن الوزارة قررت سحب الاعتماد الممنوح لتمثيل القناة بالجزائر.

وأضاف الناطق باسم الحكومة الجزائرية أن قرار سحب الاعتماد يرجع إلى "العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب، إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر".

وفي مارس/ أذار الماضي، وجهت الحكومة إنذارًا لـ"فرانس 24"، قالت وقتها إنه الأخير قبل "السحب النهائي"، رافضة ما وصفته بـ"تحيزها الصارخ" خلال تغطية المسيرات الاحتجاجية في الجزائر.