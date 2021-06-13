دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، على لائحة الاتهام في القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا باسم "قضية الفتنة"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية التي نقلت عن مصدر بالمحكمة قوله إنه من المتوقع بدء محاكمة المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الأسبوع المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي "صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين".

وأضافت أن القضية "أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك".

وتابعت بأن المشتكى عليه الثاني يواجه تهمة إضافية هي "حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

وأشارت إلى أنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة. ونقلت عن مصدر في محكمة أمن قوله إنه من المتوقع بدء محاكمة المتهمين الأسبوع المقبل.

ونقل موقع قناة "المملكة" مزيدا من التفاصيل من الوقائع المرفقة بلائحة الاتهام، وذكر أنها "تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن".

وأضافت المملكة أنه بحسب تفاصيل لائحة الاتهام "زكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة، لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم"، وأن عوض الله والشريف حسن "شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع".

وذكرت قناة "المملكة" أن تفاصيل لائحة الاتهام جاء فيها أن "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة"، وأن الأمير حمزة "استغل حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط، لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى".

وأضافت قناة "المملكة" بأنه "بحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية، بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات".