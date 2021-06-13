وزير الدفاع التركي: قواتنا في ليبيا تدعم قضية عادلة.. وأنشطتنا مستمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن قوات بلاده في ليبيا متواجدة بناء على دعوة من الحكومة الشرعية وأنشطتها مستمرة "من أجل تخفيف مشاكل الليبيين ومساعدتهم ودعمهم في قضيتهم العادلة"، على حد تعبيره.

وقال أكار، في كلمة من مقر القوات التركية في ليبيا، السبت، إن بلاده "ستواصل القيام بالمطلوب من أجل وحدة وأمن ليبيا... لذلك يجب فهم سبب وجودنا هنا جيدًا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف أن "تركيا متواجدة بليبيا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وفي إطار الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، والأنشطة المنفذة في ليبيا واضحة للغاية من ناحية القانون الدولي والشفافية والشرعية".

وأكد أكار أن تركيا لا تزال مستمرة في أنشطتها مع أشقائها الليبيين، وتوجه بحديثه للجنود الأتراك: "تؤدون مهمات مهمة هنا، فأنتم إلى جانب أشقائنا الليبيين، موجودون هنا من أجل تخفيف مشاكلهم ومساعدتهم ودعمهم في قضيتهم العادلة".

ودعا أكار العالم إلى عدم نسيان أفعال الجنرال الليبي خليفة حفتر، قائلا: "يجب أن يتذكر الجميع الأذى والمعاناة التي تسبب بها الانقلابي حفتر". ورأى أكار أن هناك "مخاطر وتهديدات حتى الآن على مناخ السلام" في ليبيا، وقال:" الجميع شاهد الاستعراض العسكري الأخير الذي أقامته جماعة الانقلابي حفتر".