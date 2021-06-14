ولي عهد البحرين يهنئ نفتالي بينيت برئاسة الحكومة الإسرائيلية

نافتالي بينيت.. من هو زعيم المعارضة الإسرائيلية منافس نتنياهو؟

نتنياهو يهاجم حكومة بينيت: على رئيس وزراء إسرائيل قول لا لرئيس أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، وحليفه ووزير خارجيته يائير لابيد بتشكيل الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن ولي العهد أرسل برقية تهنئة إلى بينيت ولابيد، "أعرب فيها عن خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم".

من جانبه، شكر بينيت ولي عهد البحرين "على تبريكاته الحارة"، وأكد أنه "يتطلع إلى العمل مع سموه على توسيع رقعة التعاون بين البلدين، في سبيل دفع السلام والازدهار والأمن قدما لصالح شعبينا"، حسبما أفاد الحساب الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

رئيس الوزراء بينيت يشكر صاحب السمو ولي عهد مملكة البحرين ورئيس وزرائها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على تبريكاته الحارة ويتطلع إلى العمل مع سموه على توسيع رقعة التعاون بين البلدين, في سبيل دفع السلام والازدهار والأمن قدما لصالح شعبينا. 🇮🇱🇧🇭 https://t.co/OiA8wWc8KI

ووقعت البحرين وإسرائيل اتفاق سلام برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، لتطبيع كامل العلاقات بين البلدين.