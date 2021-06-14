بايدن يلتقي أردوغان في بروكسل على هامش قمة حلف الناتو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أول لقاء لهما منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

ونشرت الرئاسة التركية صورًا عبر حسابها في تويتر، قائلة إن أردوغان التقى بايدن ضمن اجتماعاته الثنائية على هامش قمة حلف الناتو، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وكان أول اتصال هاتفي بين بايدن وأردوغان قد حدث في أبريل/ نيسان الماضي، قبل وقت قصير من إعلانه اعتراف واشنطن بمذبحة الأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية عام 1915 على أنها إبادة جماعية.

وعندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تعامل بايدن بشكل متكرر مع أردوغان وقام بأربع رحلات إلى تركيا، بما في ذلك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. ولكن منذ ذلك الحين قدم وجهة نظر غير وردية عن الزعيم التركي.

وقال بايدن لهيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في عام 2020: "لقد أمضيت الكثير من الوقت معه. إنه مستبد. إنه رئيس تركيا وأكثر من ذلك بكثير. ما أعتقد أننا يجب أن نفعله هو اتخاذ منهج مختلف تمامًا تجاهه الآن، مما يوضح أننا ندعم قيادة المعارضة".

وآنذاك، أثار تناقل مقطع فيديو لتسريبات بايدن استياءً المسؤولين الأتراك.