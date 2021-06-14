دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN)-- انتقد سيد عبد الفتاح نواب، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في شؤون الحج والزيارة، قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة للعام الثاني بسبب جائحة كورونا.

وقال نواب إن السعودية قررت حظر أداء فريضة الحج للعام الثاني على الزوار الإيرانيين والأجانب، مضيفًا أنه "كان لزاما على السعودية أن تزيل هذه المشكلة من خلال وضع برامج وخطط مناسبة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأعرب نواب عن أسفه بسبب قرار السلطات السعودية، وقال إن "إيران كانت قد اتخذت كافة الاستعدادات بهدف تفويج الزوار الإيرانيين إلى الديار المقدسة، لكن السعودية قررت للعام الثاني ومن دون التشاور مع البلدان الإسلامية أو الرد على استفساراتها، بأن تحكر هذه الفريضة الإسلامية العظيمة على مواطنيها أو الأجانب المقيمين في هذا البلد لا غير".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت، السبت الماضي، عن قرار قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج نظرا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.