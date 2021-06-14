الأردن يندد باستمرار استهداف السعودية: أمننا واحد لا يتجزأ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، على تضامن الأردن مع المملكة العربية السعودية، بعد هجوم جديد لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) على الأراضي السعودي.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها تدين "استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها سقوط طائرة مسيرة ومفخخة على مدرسة في منطقة عسير دون حدوث إصابات".

وأكدت الوزارة على "وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمن المملكة الشقيقة"، مشددة على أن "أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن واستقرار السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

كما أكدت الوزارة على موقف الأردن "الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأحد عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، دون وقوع إصابات، متهمة الحوثيين بإطلاقها من داخل الأراضي اليمنية تجاه الأراضي السعودية.