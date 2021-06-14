نافتالي بينيت.. من هو زعيم المعارضة الإسرائيلية منافس نتنياهو؟

نتنياهو يهاجم حكومة بينيت: على رئيس وزراء إسرائيل قول لا لرئيس أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت وزارة الخارجية الإماراتية، الاثنين، التهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وحليفه رئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل الحكومة.

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صوت، مساء الأحد، على منح الثقة لحكومة بينيت – لابيد بموافقة 60 عضوا مقابل رفض 59، أي بفارق صوت واحد فقط، واضعًا حدًا لـ12 عامًا من حكم بنيامين نتنياهو الذي قاد بلاده لتطبيع العلاقات مع الإمارات.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، عبر حسابها على تويتر، إن "الإمارات تهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة".

وأضافت الخارجية الإماراتية: "نتطلع إلى العمل معًا لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار".