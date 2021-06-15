عمّان، الأردن (CNN)-- أكد محمد عفيف، محامي باسم عوض الله، المتهم الأول في "قضية الفتنة" بالأردن، الثلاثاء، بأن ما تم نشره من إفادات تتضمن "اعترافات" لموكله لا يمكن الجزم بصحتها قبل الاطلاع على محاضر ملف القضية كاملة.

وقال عفيف، في تصريح لـCNN بالعربية، إن نشر محاضر التحقيق أو الافادات لأي متهم عموما، تصبح متاحة عند بدء المحاكمة التي تكون علنية، فيما تعتبر مرحلة التحقيق سرية، وأضاف: "الأصل أن ينشر الملف أثناء المحاكمة".

وأضاف عفيف أن عوض الله "أنكر كل التهم والأفعال" الموجهة له في القضية، وتابع بالقول إنه حصل اليوم فقط على الملف كاملا ولم يطّلع عليه بعد.

وأوضح عفيف، الذي ترأس محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات طويلة، أن "أي إفادات بالمجمل تكون متاحة ومعلنة ويمكن نشرها خلال المحاكمة وستكون جميع الأوراق والمستندات في متناول الجميع والمهتمين في مجال القانون".

وأشار إلى أن تحديد صحة الإفادات من عدمه مرتبط بمحتوى ملف القضية، وبحسب المحاضر كاملة، مشيرا إلى أنه بصدد لقاء عوض الله الأربعاء أيضا.

وقال عفيف: "في القضايا الجنائية عموما، ما يتضمنه ملف القضية والإفادات سيجري تدقيقه من قبل المحكمة وإثبات صحتها ومشروعيتها"، وأضاف أن ملف القضية قد تم تحويله للمحكمة مرجحا أن تعقد أولى الجلسات خلال الأسبوع المقبل.

وكانت لائحة الاتهام بحق عوض الله والمتهم الثاني في القضية الشريف حسن بن زيد قد صدرت المصادقة عليها الاثنين، ونصت اللائحة على توجيه تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، بالإضافة إلى اتهام الشريف حسن بحيازة وتعاطي مواد مخدرة.