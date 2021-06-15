القدس (CNN)-- انطلقت "مسيرة الأعلام" بمشاركة الآلاف من اليمنيين الإسرائيليين في القدس، الثلاثاء، وسط توترات وجدل حول المسيرة، فيما وقعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين خرجوا احتجاجًا على "مسيرة الأعلام".

وبدأت المسيرة بعد ظهر الثلاثاء مع وصول آلاف المتظاهرين إلى المنطقة المحيطة بباب العامود، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويرقصون على أنغام الموسيقى. وردد المشاركون في المسيرة هتافات من بينها "القدس لنا" و"هذا وطننا"، فيما هتف بعضهم بـ"الموت للعرب".

وقبل بدء المسيرة ، دفعت عناصر الشرطة الإسرائيلية بالقوة المتظاهرين الفلسطينيين من المنطقة، مما أدى في النهاية إلى إغلاق الشوارع المحيطة بالكامل. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 33 فلسطينيًا أصيبوا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية بينه إصابات ناجمة عن الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والضرب والاعتداء.

وبالتزامن مع ذلك، انطلقت احتجاجات في أنحاء قطاع غزة في مظاهرات "يوم الغضب" احتجاجًا على "الاحتلال الإسرائيلي".

وينظر إلى "مسيرة الأعلام" على أنها اختبار رئيسي للحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء اليميني نفتالي بينيت.