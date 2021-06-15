تداول فيديو مناشدة بائع متجول بالسعودية لأمير منطقته.. والإمارة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد الباعة المتجولين في حائل يوجه مناشدة لأمير المنطقة للسماح له بالبيع على الطريق.

أمانة منطقة حائل تصدر بياناً صحفياً بشأن مقطع الفيديو المتداول لأحد الباعة المتجولين. #أمانة_منطقة_حائل https://t.co/kFXX4gNew6

إمارة منطقة حائل عقّبت على مقطع الفيديو ببيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيه: "إشارة لما نشر بوسائل التواصل الاجتماعي لبائع متجول على الطرق أوضحت أمانة المنطقة في بيان لها أنه سبق وأن تم تخصيص (10) مواقع مجهزة بالخدمات للباعة الجائلين بمدينة حائل تم اختيارها عبر لجنة برئاسة الإمارة لتنظيم عمليات البيع ومراقبتها مؤكدة حرصها على سلامة ما يتم بيعه في ظل الجائحة".

وأضافت الإمارة في بيانها أن هذه المناطق المخصصة "تغطى بالجولات الرقابية للتحقق من مطابقة المعروض من منتجات (مأكولات خضار) للاشتراطات الصحية الخاصة وأن بعض ما يعرضه الباعة المتجولين هي منتجات مجهولة أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف أو احتوائها على مواد كيماوية تزيد عن الحد المسموح به.."

وبينت الإمارة أنه ومن هذا المنطلق "تؤكد أمانة حائل على حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قبل الباعة المتجولين خاصة في ظل جائحة كورونا".