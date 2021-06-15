السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر بعد 3 أسابيع من دعوة مماثلة من تميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الدوحة، في أول زيارة من نوعها منذ توتر العلاقات بين البلدين في عام 2013، إثر الإطاحة بحكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، إن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، ونقل وزير الخارجية دعوة من السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن شكري سلم أمير قطر رسالة تضمنت "الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه بيان العُلا".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن أمير قطر "حمل سامح شكري نقل تحياته لأخيه الرئيس المصري، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب المصري الشقيق بموصول التقدم والازدهار".

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن قد نقل دعوة، في 25 مايو/أيار الماضي، من أمير قطر إلى السيسي لزيارة الدوحة.

وقال وزير الخارجية المصري، في مقابلة السبت الماضي قبل سفره للدوحة، ردا على سؤال عن دعوة السيسي لزيارة قطر، إن: "الدعوة مقدرة، وسوف يكون هناك تناول في الإطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب لها وأي زيارة أخرى".