الأردن: اعتقال أسامة العجارمة بعد فصله من البرلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أسامة العجارمة، بعد 10 أيام من تصويت مجلس النواب على فصله من البرلمان، إثر تصريحات وصفت بـ"تفوهات منحرفة" تجاه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال وزير الداخلية مازن الفرايه إنه "بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وصوت أعضاء البرلمان الأردني، في 6 يونيو/حزيران الجاري، في جلسة استثنائية، بالموافقة على مذكرة نيابية تطالب بفصل العجارمة. وقال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات إن "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانًا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".

وأضاف: "أود أن أدين باسمكم جميعًا، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه جلالة مليكنا، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة قائدنا المفدى، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل".

ووقعت اشتباكات مسلحة، قبل وبعد تصويت البرلمان، بين مؤيدي العجارمة وقوات الأمن، فيما أكدت الحكومة الأردنية، أنها ستتعامل بحزم مع التجمعات التي وصفتها بـ"غير المشروعة"، مشددة على أن تنظيم هذه التجمعات والاعتداء على عناصر الأمن العام يمثل "مخالفة قانونية مكتملة الأركان".