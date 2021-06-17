أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على إلغاء التفويض القانوني لعام 2002 للحرب في العراق، في إشارة إلى ما يأمله مؤيدو مشروع القانون أن يكون خطوة أولى للحد من سلطات الحرب الموسعة للرئيس التي تم سنها بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية.

وصوّت 268 نائبًا في مجلس النواب لصالح إلغاء التفويض مقابل رفض 161 نائبًا، مع انضمام 49 جمهوريًا إلى الديمقراطيين لدعم الإجراء الذي تقدمت به النائب باربرا لي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا. وصوّت نائب ديمقراطي واحد ضد مشروع القانون.

وجرى التصويت بعد أن قال البيت الأبيض هذا الأسبوع إنه يؤيد إلغاء تفويض الحرب لعام 2002 - وهي المرة الأولى التي يدعم فيها الفرع التنفيذي بشكل صريح هذه الجهود - قائلاً إن السلطة القانونية في العراق لم تعد ضرورية.

يتبنى مجلس الشيوخ تشريعات مماثلة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يعتزم طرح هذا التشريع على مجلس الشيوخ هذا العام.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإجراء سيكون قادرًا على الحصول على دعم كافٍ من الجمهوريين في مجلس الشيوخ للوصول إلى 60 صوتًا اللازمة لتمريرها، مع ذلك.

ينظر مؤيدوه إلى الدفع لإلغاء قانون الإدارة الأمريكية للعراق لعام 2002 على أنه خطوة أولية نحو هدفهم الأكبر المتمثل في استبدال تفويض الحرب لعام 2001 - وهو إجراء موسع تم تمريره في الأيام التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر - من أجل وضع المزيد من الضوابط حول كيفية استخدام الولايات المتحدة لقواتها العسكرية حول العالم لمحاربة الإرهاب.