أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف أهدافا في غزة للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد استمرار وابل من البالونات الحارقة التي أشعلت ثمانية حرائق في جنوب إسرائيل.

خلال ليل الأربعاء، قصف الجيش الإسرائيلي ما قال إنها مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس في خان يونس وغزة التابعة للحركة المسلحة التي تحكم غزة.

كانت تلك الضربات الجوية، التي كانت الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي، ردًا على البالونات الحارقة التي أشعلت 20 حريقاً في الحقول في جنوب إسرائيل.

بعد أقل من 48 ساعة، مع استمرار إطلاق البالونات من غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة أخرى من الغارات الجوية في وقت متأخر من ليلة الخميس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مجمعات عسكرية وموقع إطلاق صواريخ تابع لحركة حماس.

في إشارة إلى اهتمام كل من إسرائيل وحماس بمنع تصعيد شامل، لم ترد حماس على الضربات الجوية، الأربعاء، بإطلاق الصواريخ. ومع ذلك، لا يزال الوضع على طول الحدود بين إسرائيل وغزة هشًا، وقد يؤدي سوء التقدير من قبل أي من الجانبين إلى تصعيد فوري وخطير في بيئة لم تعد إلى حالة الهدوء بعد قتال الشهر الماضي.

في وقت سابق من مساء الخميس، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تقييمًا للوضع أوعز فيه بزيادة استعداد الجيش الإسرائيلي واستعداده لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك استئناف الأعمال القتالية.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف قنوع لشبكة CNN، إن "الاحتلال لن يتمكن من فرض أي معادلة، وما عجز هذا الاحتلال عن تحقيقه في العدوان الأخير لن يتمكن من تحقيقه من خلال ترهيب شعبنا والقصف الأراضي الفارغة".