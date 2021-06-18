خامنئي يرد بفيديو على منتقدي ديمقراطية الانتخابات بإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي على من يقول بأن الانتخابات في إيران ليست ديمقراطية قائلا إن "بعض الدول التي لا تعرف الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة".

بعض الدول التي لا تعرف الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة تقول إن #انتخابات_إيران ليست ديمقراطية! https://t.co/nPtzz0YgbG

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره خامنئي على صفحته بتويتر، حيث قال: "لطالما قام أعداؤنا منذ انتصار الثورة وحتى اليوم ومنذ أن جرى الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية وانتهى بتأييد 98% أو أكثر من الناس حتى اليوم قاموا بالتشكيك في أصوات الناس.."

وتابع خامنئي قائلا: "لا يتوقع المرء من الأعداء أن يقروا بكون انتخاباتنا سليمة واللافت أنه توجد بعض الدول في منتصف القرن الـ21 تدار بواسطة قبيلة أي أنها تخضع لحكم قبيلة وتدار بواسطتها ولم تصل رائحة الانتخابات حتى إلى هذه الدول، ولا يعرف الناس في هذه الدول ما هو صندوق الاقتراع ولا يعرفون إطلاقا الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة.."

وأضاف: "هؤلاء يطلقون قنوات تلفازية على مدار الساعة لكي يتحدثوا ضد انتخاباتنا ويقولون إن الانتخابات في إيران ليست ديمقراطية هذه أيضا من الأمور اللافتة في أيامنا.."