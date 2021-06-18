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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الإيراني إبراهيم رئيسي، إنه طالب بتمديد وقت التصويت مرة أخرى.

وكتب علي نادري، أحد أعضاء طاقم رئيسي، عبر تويتر أن المرشح طلب التمديد لأنه "بسبب انقطاع اتصال أنظمة التصويت الإلكتروني التقنية عن المركز، لم ينجح الكثير من الناس في التصويت".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إسنا)، أن المرشح الرئاسي أمير حسين غازي زاده هاشمي طلب تمديد وقت التصويت حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت في إيران.

وفي رسالة وجهها إلى وزير الداخلية، طلب المرشح عبد الناصر همتي التمديد حتى الثانية صباحًا. وتم إرسال الرسالة إلى شبكة CNN من قبل مدير حملته.

وفقًا لمجلس صيانة الدستور، تم تمديد وقت التصويت حتى منتصف الليل، وكذلك القانون، من الممكن تمديد هذا الوقت حتى الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي في إيران، أي الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي ليوم الجمعة.

وسبق أن تم تمديد وقت التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى منتصف الليل، حسبما أفاد عباس علي كادخداي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، في تغريدة عبر تويتر.