بالصور.. إيرانيون يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأ إيرانيون صباح الجمعة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2021 في مختلف مناطق الجمهورية.

Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإن نحو 59 مليون إيراني مؤهل للإدلاء بصوته للاختيار بين 4 مرشحين لخلافة الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

المرشحون الـ4 هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

وكان المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، قد رد على من يقول بأن الانتخابات في إيران ليست ديمقراطية قائلا إن "بعض الدول التي لا تعرف الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة".

Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

وتابع خامنئي قائلا: "لا يتوقع المرء من الأعداء أن يقروا بكون انتخاباتنا سليمة واللافت أنه توجد بعض الدول في منتصف القرن الـ21 تدار بواسطة قبيلة أي أنها تخضع لحكم قبيلة وتدار بواسطتها ولم تصل رائحة الانتخابات حتى إلى هذه الدول، ولا يعرف الناس في هذه الدول ما هو صندوق الاقتراع ولا يعرفون إطلاقا الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة.."