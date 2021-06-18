بالصور.. إيرانيون يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأ إيرانيون صباح الجمعة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2021 في مختلف مناطق الجمهورية.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإن نحو 59 مليون إيراني مؤهل للإدلاء بصوته للاختيار بين 4 مرشحين لخلافة الرئيس الإيراني، حسن روحاني.
المرشحون الـ4 هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وكان المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، قد رد على من يقول بأن الانتخابات في إيران ليست ديمقراطية قائلا إن "بعض الدول التي لا تعرف الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة".
وتابع خامنئي قائلا: "لا يتوقع المرء من الأعداء أن يقروا بكون انتخاباتنا سليمة واللافت أنه توجد بعض الدول في منتصف القرن الـ21 تدار بواسطة قبيلة أي أنها تخضع لحكم قبيلة وتدار بواسطتها ولم تصل رائحة الانتخابات حتى إلى هذه الدول، ولا يعرف الناس في هذه الدول ما هو صندوق الاقتراع ولا يعرفون إطلاقا الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة.."