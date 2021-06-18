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شاهد تحرك كثبان رملية في الكويت وسط تحذيرات من الداخلية

الشرق الأوسط
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شاهد كيف تخطط الكويت لإفراغ الشوارع من السيارات وإعادة تخطيط البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، مقطع فيديو محذرة من تدني مستوى الرؤية خلال قيادة السيارات نظرا لسوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك في تغريدة للداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت بتعليق: "يرجى من قائدي المركبات مرتادي الطرق الخارجية توخي الحيطة والحذر لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ووجود تجمعات للكثبان الرملية على الطريق، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات انسانية أو أمنية أو مرورية".

وفي تغريدة أخرى نشرت الداخلية الكويتية مقطع فيديو آخر يظهر فيه لوحة طريق إرشادية كتب عليها: "الوفرة 20 كيلومترا".

وكانت الداخلية الكويتية قد نشرت تحذيرا جويا في بيان قبل نشرها مقطعي الفيديو قالت فيه أكدت فيه على أنها "تهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية وطلب المساعدة عند الضرورة".

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