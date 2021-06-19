دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذر الإعلامي المصري، عمرو أديب، من الداعية الإسلامي السلفي في مصر، محمد حسين يعقوب وذلك بعد التفاعل الكبير الذي أثاره على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدلائه بشهادته أمام المحكمة بقضية "داعش إمبابة".

وقال أديب في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: "اوعو تنخدعوا فيهم الدين لله والوطن للجميع، الي عايز يصلي ويصوم ويزكي ويروح يحج انت مش محتاج شيخ انت مش محتاج واسطة انت جايز تكون أحسن من يعقوب ده 100 مرة.."

وتابع أديب قائلا: "مع ربنا مفيش واسطة، يعني انت دعائك واصل لربنا وأعمالك واصلة لربنا انت مش محتاج حاجة، بعد ما يقرب 1500 سنة من الإسلام في تريليون كتاب وتريليون شيخ وتريليون حاجة انت مش محتاج حد انما خلاص حكاية الواسطة وحكاية مولانا.. كانوا حلولنا سد النهضة".

ويذكر أن المتهمين بالقضية قالوا في التحقيقات، أنهم "يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين الشرعية"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

وذكر تقرير الأهرام أن "النيابة أسندت للمتهمين (12 متهما) تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي".