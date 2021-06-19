بعد الإعلان عن فوزه برئاسة إيران.. من هو إبراهيم رئيسي؟

مع اقتراب الحسم.. هل تشهد سياسة إيران تغييرًا جذريًا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تم إعلان إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني المحافظ للغاية، رئيسًا منتخبًا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021، في ما يُقال إنه أقل نسبة مشاركة في البلاد منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في إيران، السبت، مُعلنًا فوز رئيسي بـ17.9 مليون صوت من أصوات الناخبين في إيران، يليه محسن رضائي الذي حصل على 3.4 ملايين صوت، وعبد الناصر همتي وحصل على 2.4 مليون صوت، وأخيرًا أمير حسين غازيزاده الذي حصل على أقل من مليون صوت.

وقال رحماني فضلي إن أكثر من 3.7 ملايين بطاقة اقتراع غير صالحة.

وأضاف وزير الداخلية أن 48.8٪ من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم في انتخابات هذا العام. وهذه أدنى نسبة مشاركة للناخبين في تاريخ إيران الذي يزيد عن 40 عامًا في إجراء الانتخابات الرئاسية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.

وتم الإبلاغ عن انخفاض الإقبال القياسي السابق في الانتخابات الرئاسية السادسة في إيران عام 1993. وآنذاك، صوّت 50.7٪ ممن لهم حق التصويت في ما كان فوزًا بالولاية الثانية للرئيس الحالي هاشمي رفسنجاني، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وجاءت نتائج انتخابات 2021 على النحو التالي:

إبراهيم رئيسي: 17,926,345 صوتًا

محسن رضائي: 3,412,712 صوتًا

عبد الناصر همتي: 2,427,201 صوت

أمير حسين غازيزاده: 999,718 صوتا

الأصوات غير الصالحة / غير المؤهلة (الباطلة): 3,726,870

عدد الأصوات المدلى بها: 28,933,004

عدد من يحق لهم التصويت: 59,310307

صوّت 48.8٪ من الناخبين في إيران