دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأت عملية تصويت الإيرانيين في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، صباح الأمس الجمعة 18 يونيو/حزيران. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية فإن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في أنحاء إيران الساعة الـ 7 صباحا يوم الجمعة، للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث بلغ عدد مراكز الاقتراع 70 ألف مركز في جميع انحاء البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإن نحو 59 مليون إيراني مؤهل للإدلاء بصوته للاختيار بين 4 مرشحين لخلافة الرئيس الإيراني، حسن روحاني. وتجري المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الـ4 وهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قائمة المرشحين في الانتخابات الإيرانية وحقائق عامة عن الانتخابات.