مع اقتراب الحسم.. هل تشهد سياسة إيران تغييرًا جذريًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي الذي شغل منصب رئيس السلطة القضائية بالبلاد، بالانتخابات الرئاسية الـ13 والتي شارك فيها إلى جانب 3 منافسين آخرين هم أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقرير أن "إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليون و800 الف صوت بعد فرز 90 بالمائة من اصوات الناخبين"، وفقا لما أعلنة مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا بإيران مضيفا أن "إجمالي 28 مليون و 600 الف صوت، حصل المرشح رئيسي على النسبة الاعلى من الأصوات".

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات "59 مليونا و310 الاف و307 اشخاص من ضمنهم مليون و392 الفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن "عدد صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية بلغ 67 الفا وخارج البلاد 450 صندوقا وللمجالس الاسلامية البلدية والقروية 75 الفا".