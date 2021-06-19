مع اقتراب الحسم.. هل تشهد سياسة إيران تغييرًا جذريًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر عمليات فرز الأصوات المشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح السبت، وذلك بعد تمديد فترات الاقتراع 3 مرات انتهت بإغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر السبت.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية حيث ذكرت أن "لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية في البلاد لم تعلن أي نتائج رسمية لغاية الان"، لافتة إلى أن "عدد صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية بلغ 67 ألفا وخارج البلاد 450 صندوقا وللمجالس الاسلامية البلدية والقروية 75 الفا".

وذكر تقرير الوكالة الإيرانية بأن "عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات بلغ 59 مليونا و 310 الاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليون و 392 الفا و 148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى".

وتنافس "4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة".