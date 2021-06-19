انتخابات إيران.. أول تعليق من ظريف على "فوز" رئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني إن إبراهيم رئيسي هو الآن الرئيس المنتخب وأن على الجميع دعمه والعمل معه.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ظريف على قناة الجزيرة على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية حيث وصف إبراهيم رئيسي بأنه "سياسي حكيم وقال إنه سيدير البلاد بشكل جيد".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي الذي شغل منصب رئيس السلطة القضائية بالبلاد، بالانتخابات الرئاسية الـ13 وذلك بعد فرز 90% من الأصوات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقرير أن "إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليون و800 ألف صوت بعد فرز 90 بالمائة من اصوات الناخبين"، وفقا لما أعلنة مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا بإيران مضيفا أن "إجمالي 28 مليون و 600 الف صوت، حصل المرشح رئيسي على النسبة الاعلى من الأصوات".