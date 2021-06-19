دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات العُمانية، السبت، تعليق حركة الأفراد والمركبات وإغلاق الأماكن العامة والأنشطة التجارية من 8 إلى 4 صباحا يوميا اعتبارا من الأحد 20 يونيو/ حزيران الجاري وحتى إشعار آخر.

#عاجل اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة #العمانية https://t.co/sPm6HOb8MW

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، حيث ذكرت أن "اللجنة العليا (لمواجهة كورونا) تؤكد أن جميع مؤسسات القطاع الصحي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا (كوفيد-19) حسب المراحل والفئات المستهدفة المحددة.."

وأضافت: "في الوقت الذي تشيد فيه اللجنة بالالتزام الذي يبديه أفراد المجتمع ومختلف المؤسسات بما تم اعتماده من ضوابط احترازية لتجنب الإصابة بهذا المرض وتفشيه، إلا أنها تبدي استغرابها من استمرار البعض في إقامة التجمعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المعتمدة".